Coronavirus, in Lombardia 134 morti (ieri 222). Aumentano i casi positivi di 720 (Di giovedì 7 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaIl bollettino del 7 maggio Cala di poco il numero dei decessi secondo l’ultimo bollettino della Regione Lombardia sul Coronavirus: nella regione rispetto a ieri il numero di morti raggiunge quota 134 persone, dunque in diminuzione rispetto alle 222 morti registrate ieri, per un totale di 14.745. I casi positivi sono +720 per un totale di 80.089. Gli attualmente positivi sono 32.015. I dati arrivano a fronte di 455.294 (+15.488) tamponi eseguiti e di 262.964 casi testati. Il numero dei pazienti in terapia intensiva è di 480, dato che rimane invariato rispetto a quello di ieri. I ricoverati sono 5.848 (-231). Sono invece 33.329 le persone che hanno lasciato le strutture ospedaliere. Le province Questi i dati relativi ai casi Covid-19 nelle province lombarde: Bergamo: 11.622 (+35)Brescia: 13.321 (+124)Como: 3.440 ... Leggi su open.online Coronavirus - ultime notizie – In Italia quasi 30mila vittime dall’inizio dell’epidemia. In Lombardia non scende il numero dei contagiati. Borrelli : «Pronti a inasprire le misure se il virus riparte»

Coronavirus - i morti sfiorano i 30mila. 1401 nuovi casi. I contagiati in Lombardia non diminuiscono – Il bollettino della Protezione civile

