Coronavirus | il virologo Giorgio Palù spiega perché “il plasma dei guariti è una strada

(Di giovedì 7 maggio 2020) “Non siamo sicuri dell’efficacia deldei convalescenti contro il virus Sars-CoV-2. Ma è unada percorrere, in mancanza di altre terapie o di un vaccino. Ovviamente serviranno dei trial clinici rigorosi per avere una prova di efficacia“: lo ha affermato all’Adnkronos SalutePalù, past president della Società europea di virologia e professore emerito di Microbiologia dell’università di Padova, che ammette “di non comprendere le polemiche su questo tema“, precisando che si queste terapie sperimentali non ci sono dati rigorosi basati sul metodo scientifico perché “sono state utilizzate in emergenza, per uso compassionevole. Non si poteva fare altrimenti“. “Che ci sia l’immunità neiè fuori di dubbio, anche se ci sono molte domande per le ...