Coronavirus, ancora troppi morti. Ma è record di pazienti guariti (Di giovedì 7 maggio 2020) Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 274 decessi a causa del Coronavirus, per un totale di 29.958 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Continua a calare il numero delle persone attualmente positive, in tutto 89.624 con una diminuzione di 1.904 rispetto a ieri. Si contano inoltre 3.031 guariti nelle ultime 24 ore, per un totale di 96.276. I ricoverati con sintomi scendono a 15.174 (-595), i pazienti in terapia intensiva sono 1.311 (-22). In isolamento domiciliare senza sintomi si trovano 73.139 persone. I casi totali dall’inizio dell’emergenza sono 215.858 (+1.401). In tutto sono stati eseguiti 2.381.288 tamponi, i casi testati sono 1.563.557.



Decreto maggio – Congedi straordinari, bonus colf, stop licenziamenti, reddito di emergenza: si profilano alcune novità con ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - i dati : i malati scendono sotto quota 90mila - ma ancora 274 morti e 1401 nuovi casi. Quasi la metà nella sola Lombardia

Bollettino coronavirus Italia : calano morti (274) e contagi - ma è ancora allarme Lombardia

Bollettino coronavirus Italia : calano i morti (274) - ma è ancora allarme nuovi contagi in Lombardia (Di giovedì 7 maggio 2020) Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 274 decessi a causa del, per un totale di 29.958 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Continua a calare il numero delle persone attualmente positive, in tutto 89.624 con una diminuzione di 1.904 rispetto a ieri. Si contano inoltre 3.031nelle ultime 24 ore, per un totale di 96.276. I ricoverati con sintomi scendono a 15.174 (-595), iin terapia intensiva sono 1.311 (-22). In isolamento domiciliare senza sintomi si trovano 73.139 persone. I casi totali dall’inizio dell’emergenza sono 215.858 (+1.401). In tutto sono stati eseguiti 2.381.288 tamponi, i casi testati sono 1.563.557.Decreto maggio – Congedi straordinari, bonus colf, stop licenziamenti, reddito di emergenza: si profilano alcune novità con ...

matteorenzi : Oggi il Governo annuncia di anticipare le riaperture. Lo chiediamo da tempo, bene così. Banalmente perché i parrucc… - virginiaraggi : #coronavirus Da sondaggio Anci la maggioranza degli italiani, soprattutto giovani, vuole che sindaci abbiano più po… - Agenzia_Ansa : #Fase2, esperto: 15 giorni per vedere i primi effetti. I dati attuali registrano ancora il #lockdown #ANSA… - TommyBrain : RT @CasaPoundItalia: ??@IlPrimatoN disponibile da giovedì 7 maggio in edicola ed in versione digitale.?? TERREMOTO #ITALEXIT Europa anno… - BramucciMatteo : RT @carlasignorile: #coronavirus, ancora dati altissimi sui decessi in #Italia: 274 dai 369 di ieri, per un totale di 29.958 #Italy, 274 d… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ancora Bollettino coronavirus Italia: calano morti (274) e contagi, ma è ancora allarme Lombardia Il Messaggero Salute Unità speciali ancora sulla carta. E l’unico medico a domicilio ora si fa da parte

LECCE – “Metà intervento sta semplicemente nel farsi vedere da un paziente Covid isolato nella sua casa”. Il senso di abbandono è uno dei fardelli più pesanti da sopportare per chi affronta l’infezion ...

Coronavirus in Trentino: ultimi aggiornamenti dalla task force

I contagi stanno diminuendo, ma non possiamo abbassare la guardia. ??Pensiamo a loro. A chi ogni giorno si prende cura di chi ancora è in ospedale.

LECCE – “Metà intervento sta semplicemente nel farsi vedere da un paziente Covid isolato nella sua casa”. Il senso di abbandono è uno dei fardelli più pesanti da sopportare per chi affronta l’infezion ...I contagi stanno diminuendo, ma non possiamo abbassare la guardia. ??Pensiamo a loro. A chi ogni giorno si prende cura di chi ancora è in ospedale.