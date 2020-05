Cara Delevingne e Ashley Benson si sono lasciate? Quarantena separate e silenzio sui social (Di giovedì 7 maggio 2020) Scoppia quello che possiamo definire il vero giallo di questa primavera: Cara Delevingne e Ashley Benson si sono lasciate oppure no? In queste ore i maggiori siti italiani e internazionali hanno lanciato i loro titoloni sulla rottura definitiva delle due ma ancora nessuno ne ha dato conferma ufficiale e sui social tutto tace. Non è la prima volta che si vive nel dubbio quando si parla della coppia, è successo all'inizio della loro relazione ma anche in questi due anni in cui lunghi periodi di silenzio e allontanamento si alternavano a foto di baci e di coccole sui social o sui settimanali di gossip, e adesso? Le due si sono ancora su Instagram, le loro foto insieme affollano i loro profili, ma una fonte ha giurato a People che le due si sono lasciate e non per via di un tradimento o di una lite ma per il semplice fatto che la loro fiamma si è spenta, il ... Leggi su optimagazine Ashley Benson e Cara Delevingne si sono lasciate/ "Stavolta è finita davvero!"

Cara Delevingne e Ashley Benson si sono lasciate? L'indiscrezione

flyaway_46 : RT @artvsticstyles: COME CARA DELEVINGNE E ASHLEY BENSON SI SONO LASCIATE OH MA CHE SUCCEDE MA CHE VUOLE QUEST’ANNO DA NOI CRISTO SPARISCI - giuliacbfs : RT @sonotuapayne: MA IN CHE SENSO ASHLEY BENSON E CARA DELEVINGNE SI SONO LASCIATE MA CHE CAZZO STATE DICENDO RAGA - rollingfrnkiero : RT @artvsticstyles: COME CARA DELEVINGNE E ASHLEY BENSON SI SONO LASCIATE OH MA CHE SUCCEDE MA CHE VUOLE QUEST’ANNO DA NOI CRISTO SPARISCI - ELLEfrance : Cara Delevingne et Ashley Benson : c’est fini ! - BuzzInsoliteFr : Cara Delevingne et Ashley Benson : c’est fini ! -