Brusaferro (Iss) in audizione in Commissione Affari sociali Camera: “Siamo ancora in fase epidemica” (Di giovedì 7 maggio 2020) Il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro in audizione in Commissione Affari sociali della Camera. Intervenuto in audizione in Commissione Affari sociali della Camera, il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro ha parlato dell’andamento del contagio in Italia. Di seguito il video dell’audizione di Brusaferro Brusaferro in audizione alla Camera: “Siamo ancora in fase epidemica” Il presidente dell’ISS Silvio Brusaferro, parlando in audizione alla Camera, ha parlato della situazione coronavirus in Italia sottolineando come il Paese sia ancora in fase epidemica e che il coronavirus continua a circolare nel Paese. “Stiamo ancora in fase epidemica. Il fatto che la curva dei contagi sia decrescente è positivo ed è il frutto delle misure prese e dei ... Leggi su newsmondo Coronavirus - Brusaferro (Iss) : “Siamo ancora nella fase epidemica. L’obiettivo è contenere i contagi fino al vaccino. Il monitoraggio è alla base della Fase 2”

