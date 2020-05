Astronomia: nel 2023 il lancio dei primi due moduli stazione lunare (Di giovedì 7 maggio 2020) Missione Luna, la Nasa è pronta. La Nasa prevede di lanciare nel 2023 i primi due moduli della stazione spaziale Gateway che orbiterà intorno alla Luna. Saranno il modulo che fornirà energia al Gateway e quello che ospiterà gli astronauti. I due moduli, che inizialmente dovevano partire separatamente, verranno invece lanciati insieme e questo farà risparmiare denaro e ridurrà il rischio tecnico sul programma. Al momento la Nasa non ha ancora selezionato il razzo che trasporterà i due moduli. Tuttavia, secondo Doug Loverro, amministratore associato della Nasa per esplorazione e operazioni umane, l’enorme carico utile potrebbe adattarsi al razzo Falcon Heavy della SpaceX con l’ogiva modificata come quello in sviluppo per ospitare i grandi satelliti militari statunitensi. La stazione Gateway fungerà da area ... Leggi su meteoweb.eu Astronomia : dalla Superluna alle stelle cadenti - cosa potremo ammirare nel cielo di Maggio 2020 (Di giovedì 7 maggio 2020) Missione Luna, la Nasa è pronta. La Nasa prevede di lanciare nelduedellaspaziale Gateway che orbiterà intorno alla Luna. Saranno il modulo che fornirà energia al Gateway e quello che ospiterà gli astronauti. I due, che inizialmente dovevano partire separatamente, verranno invece lanciati insieme e questo farà risparmiare denaro e ridurrà il rischio tecnico sul programma. Al momento la Nasa non ha ancora selezionato il razzo che trasporterà i due. Tuttavia, secondo Doug Loverro, amministratore associato della Nasa per esplorazione e operazioni umane, l’enorme carico utile potrebbe adattarsi al razzo Falcon Heavy della SpaceX con l’ogiva modificata come quello in sviluppo per ospitare i grandi satelliti militari statunitensi. LaGateway fungerà da area ...

