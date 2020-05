Asl Bn, seconda fase: pronto il piano per individuazione precoce dei positivi (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Asl di Benevento è pronta ad affrontare la seconda fase della pandemia con interventi diversi ed efficaci per scovare e trattare eventuali casi Covid che potrebbero essere causa di nuovi focolai. Saranno innanzitutto sottoposti a tampone tutti coloro che sono rientrati nella nostra provincia da altre regioni e altre nazioni a partire dal 4 maggio e il cui numero, ad oggi, è di 350. Il Servizio Epidemilogia dell’Asl stabilirà un calendario che invierà ai sindaci dei vari comuni sanniti che provvederanno a convocare le persone per l’effettuazione del tampone che sarà eseguito dagli operatori dell’Azienda Sanitaria, presso l’Unità Fissa dedicata, situata nella sede Asl di via Mascellaro. Nella prossima settimana, come definito nell’ambito del piano Operativo di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Asl di Benevento è pronta ad affrontare ladella pandemia con interventi diversi ed efficaci per scovare e trattare eventuali casi Covid che potrebbero essere causa di nuovi focolai. Saranno innanzitutto sottoposti a tampone tutti coloro che sono rientrati nella nostra provincia da altre regioni e altre nazioni a partire dal 4 maggio e il cui numero, ad oggi, è di 350. Il Servizio Epidemilogia dell’Asl stabilirà un calendario che invierà ai sindaci dei vari comuni sanniti che provvederanno a convocare le persone per l’effettuazione del tampone che sarà eseguito dagli operatori dell’Azienda Sanitaria, presso l’Unità Fissa dedicata, situata nella sede Asl di via Mascellaro. Nella prossima settimana, come definito nell’ambito delOperativo di ...

BARI - La Asl di Bari investe sulla fase 2. La rete dell'assistenza territoriale potrà presto beneficiare di nuove apparecchiature portatili che consentiranno agli operatori di monitorare lo stato di ...

