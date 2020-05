Uomini e donne e quanto vale in termini di share la faccia della De Filippi (Di mercoledì 6 maggio 2020) Come da queste pagine ipotizzato da subito, Maria De Filippi ha posto fine appena possibile all'esperimento della versione in quarantena di Uomini e donne iniziato lunedì 20 aprile. Un format apprezzabile per lo sforzo creativo - e soprattutto produttivo - alla base, ma che il pubblico - dati Auditel alla mano - sembra non aver particolarmente gradito.Da lunedì scorso, infatti, su Canale 5 è tornata la versione tradizionale di Uomini e donne, pur con le dovute modifiche pratiche per ottemperare alle disposizioni governative in materia di coronavirus. La De Filippi ha riportato una gran parte dei protagonisti in studio dove è tornata lei stessa a sedere (sugli scalini, come sempre) - nelle due precedenti settimane era presente nel programma solo in voce. Uomini e donne e quanto vale in termini di share la faccia della De Filippi pubblicato ... Leggi su blogo Uomini e Donne Over Puntata Di Oggi 6 Maggio 2020. Sirius Nella Polemica. Giovanna Contro Sammy!

Sammy Hassan pronto per il trono | Appello a Maria De Filippi a Uomini e Donne

