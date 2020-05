Tragedia a Tivoli | muletto si ribalta e schiaccia un uomo | morto 58enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 6 maggio 2020), dove questa mattina un operaio di 58 anni, èto da un. Il, durante alcune operazioni a bordo del, per cause tutt’ora in via di definizione, è rimasto coinvolto dalmento del mezzo morendo sul colpo. L’incidente è avvenuto in Via Civitacampomarano, all’altezza del civico 8. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco che ha delimitato la zona di intervento, consentendo agli ispettori Spresal ASL RM2 di svolgere le indagini di loro competenza.siunsu Il Corriere della Città.