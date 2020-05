Sconcerti: recludere i calciatori per mesi per far fare cassa ai club, è una pratica barbara e medievale (Di mercoledì 6 maggio 2020) Non c’è niente di sbagliato nel calcio che vuole ricominciare. Sono sbagliate le condizioni in cui si mette il calcio per farlo. Lo scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. Ai giocatori, alle squadre e al personale che ruota attorno ad esse si chiede troppo. “Di rimanere reclusi in alberghi per due mesi, da giugno a settembre se si fanno le Coppe. Di lasciare i ritiri solo per entrare negli stadi e gli stadi per entrare nei ritiri, sempre gli stessi. Senza vedere nessun familiare né qualunque tipo di congiunto, rimanendo lontani uno dall’altro anche nella stessa squadra, anche quando si mangia, si dorme o si cerca di distrarsi. Si chiede di giocare senza pubblico, di finire la partita, andare ad allenarsi e poi ricominciare ad aspettare la partita. Sempre da soli”. Una richiesta poco dignitosa, scrive. “Anche se non ci fosse esposizione ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 maggio 2020) Non c’è niente di sbagliato nel calcio che vuole ricominciare. Sono sbagliate le condizioni in cui si mette il calcio per farlo. Lo scrive Mariosul Corriere della Sera. Ai giocatori, alle squadre e al personale che ruota attorno ad esse si chiede troppo. “Di rimanere reclusi in alberghi per due, da giugno a settembre se si fanno le Coppe. Di lasciare i ritiri solo per entrare negli stadi e gli stadi per entrare nei ritiri, sempre gli stessi. Senza vedere nessun familiare né qualunque tipo di congiunto, rimanendo lontani uno dall’altro anche nella stessa squadra, anche quando si mangia, si dorme o si cerca di distrarsi. Si chiede di giocare senza pubblico, di finire la partita, andare ad allenarsi e poi ricominciare ad aspettare la partita. Sempre da soli”. Una richiesta poco dignitosa, scrive. “Anche se non ci fosse esposizione ...

