Qual è lo Stadio migliore del 2020? (Di mercoledì 6 maggio 2020) Tempo di Lettura: 5 minuti Stilata ogni dal quotidiano sportivo spagnolo Marca la classifica degli stadi migliori dell'anno. Premetteno che il 2020, ovviamente per via del coronavirus, non sia l'anno migliore per scegliere l'arena sportiva migliore. Nel 2019 aveva vinto l'Allianz Parque del Palmeiras per una manciata di voti, davanti alla Bombonera del Boca 1 Santiago Bernabéu (Real Madrid) 2 San Mamés (Athletic Bilbao) 3 Wanda Metropolitano (Atlético Madrid) 4 Camp Nou (F.C. Barcellona) 5 Anfield (Liverpool) 6 Signal Iduna Park (Borussia Dortmund) 7 La Bombonera (Boca Juniors) 8 Wembley (Inghilterra) 9 Maracaná (Flamengo e Fluminense) 10 Old Trafford (Manchester United) 11 San Siro (AC Milan) Giuseppe Meazza (Inter) 12 Velodrome (Olympique Marsiglia) 13 Allianz Arena (Bayern ...

La Provincia di Vibo Valentia, guidata dal presidente, Salvatore Solano, sarà partener dell’iniziativa di solidarietà, “In campo con gli chef”, promossa dall’Unione Sportiva Vibonese Calcio. «In quest ...

La settimana da poco iniziata sarà decisiva e densa di impegni per gli uomini al vertice del calcio italiano, che dovranno cominciare a tirare le somme per stabilire tempi e modalità della ripresa del ...

