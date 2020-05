Plasma iperimmune, la Microsoft di Bill Gates cerca pazienti donatori per creare un trattamento Covid-19 (Di mercoledì 6 maggio 2020) Microsoft sta lanciando uno strumento di auto-screening per verificare quali persone siano qualificate per donare il proprio Plasma iperimmune nella speranza di creare un trattamento per i malati di Covid-19. Lo ha rivelato la stessa azienda di Bill Gates all’interno del loro blog lo scorso 20 aprile. Il Plasma iperimmune sta alimentando il dibattito di queste ultime settimane in merito alle cure per il Covid-19. Una terapia che, a detta degli esperti, starebbe dando dei buoni riscontri sull’evoluzione clinica dei pazienti. In Italia la sperimentazione è partita del laboratorio di virologia molecolare del Policlinico San Matteo di Pavia diretto dal professor Fausto Baldanti ed è tuttora in sperimentazione anche all’Ospedale Carlo Poma di Mantova con il primario di pneumologia Giuseppe De Donno che ne sottolinea quotidianamente ... Leggi su newscronaca.myblog Il Mattino : al via al Cotugno il plasma iperimmune contro il Covid-19

Le Iene : Coronavirus - il plasma iperimmune può essere una cura? (Di mercoledì 6 maggio 2020)sta lanciando uno strumento di auto-screening per verificare quali persone siano qualificate per donare il proprionella speranza diun trattamento per i malati di Covid-19. Lo ha rivelato la stessa azienda diall’interno del loro blog lo scorso 20 aprile. Ilsta alimentando il dibattito di queste ultime settimane in merito alle cure per il Covid-19. Una terapia che, a detta degli esperti, starebbe dando dei buoni riscontri sull’evoluzione clinica dei. In Italia la sperimentazione è partita del laboratorio di virologia molecolare del Policlinico San Matteo di Pavia diretto dal professor Fausto Baldanti ed è tuttora in sperimentazione anche all’Ospedale Carlo Poma di Mantova con il primario di pneumologia Giuseppe De Donno che ne sottolinea quotidianamente ...

