Napoli, autocisterna finisce in mare: danni al molo borbonico

Tempo di lettura: 2 minuti

Napoli – Una manovra sbagliata lo fa finire in mare con il suo camion, è successo al porto di Napoli, nei pressi dei giardini del molosiglio, non sono mancati i danni. Nella mattinata di ieri un autista è finito con il suo camion – autocisterna in mare al porto borbonico di Napoli. La manovra azzardata, messa in atto nel tentativo di prelevare l'acqua dal mare, non è andata a buon fine. Una telefonata anonima ha così informato la Centrale Operativa della Polizia Locale di Napoli che un tir era finito in mare con l'autista presente al suo interno. A denunciare l'accaduto sui social è il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "Il problema dei camion che rubano acqua di mare – racconta Borrelli – a Napoli e provincia spessissimo dai porti dove è ...

