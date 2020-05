Gse | 14 | 8 miliardi a favore della sostenibiita' ambientale

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Grazie al supporto del Gse, societa' del ministero dell'Economia che promuove lo sviluppo sostenibile attraverso l'incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, nel 2019 sono stati attivati 2,6di investimenti nel settore green e destinati 14,8alla promozionesostenibilita'. E' quanto emerso in occasionepresentazione online del Rapporto attivita' 2019 dell'ente, che ha fatto il punto sullo stato dei settori delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica in Italia. Lo scorso anno il valore delle risorse gestite dal Gse per la promozionesostenibilita' ha raggiunto i 14,8, di cui 11,4per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, 1,3per l'efficienza energetica e le rinnovabili termiche, 800 milioni relativi ai biocarburanti e 1,3...