Benji e Fede incontrano i fan nella Naked Room | come partecipare

In occasione dell'uscita del libro Naked, Benji e Fede incontrano virtualmente i fan in possesso di una copia del libro acquistata nei negozi Mondadori o online sul sito. Naked (Mondadori Electa) non avrà la possibilità di essere presentato attraverso un tradizionale instore tour promozionale a causa delle restrizioni in tema di eventi imposte dal Governo per contenere la pandemia da Coronavirus. Benji e Fede allora saranno protagonisti di un incontro virtuale con i fan nella Naked Room accessibile in seguito all'acquisto del libro Naked attraverso i canali Mondadori. Sarà un incontro esclusivamente online, che si svolgerà sulla piattaforma Zoom, per presentare il nuovo libro e rispondere alle domande dei sostenitori. come partecipare all'incontro con Benji e Fede nella Naked Room Per partecipare all'evento online nella Naked Room

