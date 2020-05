Ufficiale, Nizza: Durmisi e Ounas tornano alla Lazio e al Napoli (Di martedì 5 maggio 2020) Adam Ounas e Riza Durmisi tornano a casa, rispettivamente al Napoli e alla Lazio. Nessun riscatto dal Nizza Il Nizza, con un comunicato Ufficiale, ha dichiarato concluse anzitempo le avventure di Adam Ounas e Riza Durmisi. I due giocatori, acquistati a gennaio, con la formula del prestito con diritto di riscatto, torneranno rispettivamente al Napoli e alla Lazio. Il Nizza ha reso noto che non riscatterà Adam Ounas dal Napoli e Riza Durmisi dalla Lazio. I due giocatori quindi faranno ritorno ai rispettivi club (potranno tornare a giocare con Napoli e Lazio solo a partire dalla prossima stagione). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 UFFICIALE - Il Nizza molla Ounas : non eserciterà opzione d'acquisto - tornerà al Napoli (Di martedì 5 maggio 2020) Adame Rizaa casa, rispettivamente al. Nessun riscatto dalIl, con un comunicato, ha dichiarato concluse anzitempo le avventure di Adame Riza. I due giocatori, acquistati a gennaio, con la formula del prestito con diritto di riscatto, torneranno rispettivamente al. Ilha reso noto che non riscatterà Adamdale Riza. I due giocatori quindi faranno ritorno ai rispettivi club (potranno tornare a giocare consolo a partire dprossima stagione). Leggi su Calcionews24.com

