“Sarà la prima cosa che farò” Elisa Isoardi | la confessione a cuore aperto E non è

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 5 maggio 2020) Ha un desiderio. E no, non si tratta di qualrelativo alla televisione. Tuttavia non c’è da sorprendersi leggendo quelli che sono i suoi propositi: quelli che cercherà di attuare non appena ne avrà la possibilità. La solida fede della conduttrice de La prova del cuoco, infatti, ènota a molti. In una bella intervista concessa al settimanale Nuovo ha confessato: ”Comeintendo partecipare alla Santa Messa”. E ancora: “Poi andrò a mangiare da ciascuno dei miei amici cuochi”. Subito dopo il pensiero religioso, quindi, viene quello per i cuochi, perché la ristorazione è uno dei settori maggiormente colpiti dalle restrizioni resesi necessarie per rispondere con efficacia all’epidemia di Covid-19.infatti non vede l’ora di ...