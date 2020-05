Regolamentare i contratti B2B a circostanze eccezionali come Covid-19 (di A. Gambaro)

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 5 maggio 2020) (A cura di Antonio, prof. emerito di Diritto Civile presso l’Università di Milano, president International Association of Legal Science, socio linceo)La commissione19 dell’Accademia dei Lincei ha approvato un documento su un tema finora ignorato: la necessità di una regolamentazione che permetta l’adeguamento deidi durata business-to-business al’epidemia. Accanto alle indispensabili misure finanziarie destinate a dare parziale sollievo alle perdite economiche inevitabilmente connesse all’arresto della produzione e del commercio di beni e servizi, molto gioverebbe poter disporre di un quadro giuridico conoscibile ex ante che introduca modulazioni provvisorie nelle obbligazioni contrattuali tra professionisti, intesinon consumatori e non lavoratori ...