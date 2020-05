Paola Di Benedetto gioca a ‘Quanto conosci Federico Rossi?’ ma non azzecca una risposta (VIDEO) (Di mercoledì 6 maggio 2020) Benji e Fede ieri sera sono stati ospiti da Alessandro Cattelan a EPCC su Sky Uno e fra una chiacchiera e l’altra si è collegata in diretta anche Paola Di Benedetto che si è sottoposta al gioco ‘Quanto conosci Federico Rossi?‘. Un po’ di domande retrò e particolari oggettivamente difficili da sapere, tant’è che la Di Benedetto non ne ha azzeccata neanche una, nonostante Federico abbia tentato più volte di indirizzarla verso la risposta giusta. Alla domanda ‘Qual era il suo sogno erotico da ragazzino?‘ Federico Rossi ha spoilerato alla sua fidanzata che si trattava di una cantante ma Paola, forse presa dall’emozione, ha risposto Elisabetta Canalis. Non è andata meglio neanche quando Alessandro Cattelan le ha chiesto la canzone della discografia di Benji e Fede che al suo fidanzato fa più ... Leggi su bitchyf Federico Rossi e Paola Di Benedetto/ Una lettera d'amore - ma da Benjamin Mascolo

