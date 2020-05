Mario Biondi annuncia: “Diventerò padre per la nona volta” (Di martedì 5 maggio 2020) Questo articolo Mario Biondi annuncia: “Diventerò padre per la nona volta” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il cantante Mario Biondi ha annunciato di essere in attesa di un nuovo figlio, diventando di fatto padre per la nona volta, un vero e proprio primato. In un Paese come l’Italia in cui le nascite che faticano ad aumentare, il cantante Mario Biondi annuncia che diventerà padre per la nona volta. Sembra essere quasi … Leggi su youmovies Mario Biondi - compagna e figli/ Musicisti come papà : Mil e Matilda i più piccoli

