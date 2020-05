Hotspot Wi-Fi | 3 pericoli da non sottovalutare

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 5 maggio 2020) GliWi-Fi sono una tecnologia pratica e conveniente per collegarsi a Internet liberamente da qualsiasi dispositivo. Nonostante ciò, questi punti di accesso nascondono delle insidie. Collegarsi a unpuò mettere in pericolo la propria privacy, e i dati trasmessi possono essere letti e rubati da malintenzionati. Ad esempio, se ci si trova nella piazza di una città europea, collegati all’Wi-Fi quasi certamente disponibile, e si digita su Google “messi record”, se il punto di accesso di rete non è sufficientemente protetto, altre persone collegate su quella stessa rete possono monitorare l’attività e la ricerca effettuata, all’insaputa dell’utente. Lo stesso vale per qualsiasi altra attività più importante, come verifica del conto bancario o acquisti tramite carta di ...