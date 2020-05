Festa della mamma | 10 regali che solo un genitore nerd potrebbe apprezzare

Leggi su wired

(Di martedì 5 maggio 2020) Dice ne è una sola ma di mammece ne sono tante. Per festeggiarle il 10 maggio, giorno in cui si celebra il mother’s day, abbiamo pensato di suggerirvi qualche idea regalo fatta apposta per loro. Perché le madri che amano videogiochi, saghe di fantascienza, supereroi e fumetti apprezzeranno sì qualsiasi presente dei figli, ma di più se si tratta di qualcosa di geek, fidatevi. Dalle maschere di bellezza di Star Wars che riproducono i faccioni di Chewbacca, Darth Vader, Yoda e C3PO alla mensola per libri di Wonder Woman, dall’accappatoio-vestaglia di Hermione di Harry Potter alla collana vittoriana di Darth Vader, ce n’è per tutte. C’è pure il gatto di Schrodinger, e una geniale scatola con cui regalarlo alla vostra. Dentro ci troverà tanti gadget a tema “gatto vivo” e “gatto ...