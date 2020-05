Fase 2 | da giovedì al via graduale riapertura mercati scoperti di Milano

Leggi su liberoquotidiano

Da giovedì 7 maggio Milano ritrova i suoi mercati. Saranno 26 quelli che torneranno operativi in via sperimentale per i soli operatori generi alimentari, su 94 che normalmente hanno luogo in città. Il programma di riapertura elaborato dall'assessorato alle attività produttive e Commercio in collaborazione con la Polizia Locale e con le Associazioni di Categoria per il Commercio su Aree Pubbliche prevede una ripresa in più fasi dei mercati, in sintonia con i provvedimenti emessi dal governo e dalla Regione Lombardia per il contenimento del virus durante la fase 2 dell'emergenza Covid. "Abbiamo predisposto un piano di 26 aperture improntato alla gradualità, alla prudenza e alla copertura di quartieri sia centrali sia periferici, capace di rispondere in maniera efficace e puntale alle esigenze dei ...