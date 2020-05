Fase 2: da giovedì al via graduale riapertura mercati scoperti di Milano (3) (Di martedì 5 maggio 2020) (Adnkronos) - La seconda Fase - che prenderà il via dopo la prima settimana sperimentale - prevede l'attivazione graduale di ulteriori mercati, in modo da consentire la ricollocazione di tutti gli operatori alimentari titolari di posteggio nei mercati milanesi. La vendita di prodotti non alimentari rimane inibita almeno fino al 18 maggio. "Quando i decreti del governo e le ordinanze regionali lo consentiranno, potrà iniziare la terza Fase con il reinserimento definitivo di tutti i generi merceologici e la riapertura delle attività per tutti i circa 10mila operatori presenti nei mercati cittadini", si sottolinea nella nota di Palazzo Marino. Il programma di riapertura previsto dall'amministrazione "sarà modulare e flessibile in ragione della necessità di rispettare eventuali nuove regole di contingentamento imposte da governo e Regione Lombardia ... Leggi su liberoquotidiano Fase 2 : da giovedì al via graduale riapertura mercati scoperti di Milano (2)

Fase 2 : da giovedì al via graduale riapertura mercati scoperti di Milano

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a giovedì 7 maggio : la fase 2 inizia con il sole - sereno su tutta l’Italia (Di martedì 5 maggio 2020) (Adnkronos) - La seconda- che prenderà il via dopo la prima settimana sperimentale - prevede l'attivazionedi ulteriori, in modo da consentire la ricollocazione di tutti gli operatori alimentari titolari di posteggio neimilanesi. La vendita di prodotti non alimentari rimane inibita almeno fino al 18 maggio. "Quando i decreti del governo e le ordinanze regionali lo consentiranno, potrà iniziare la terzacon il reinserimento definitivo di tutti i generi merceologici e ladelle attività per tutti i circa 10mila operatori presenti neicittadini", si sottolinea nella nota di Palazzo Marino. Il programma diprevisto dall'amministrazione "sarà modulare e flessibile in ragione della necessità di rispettare eventuali nuove regole di contingentamento imposte da governo e Regione Lombardia ...

Noovyis : (Fase 2: da giovedì al via graduale riapertura mercati scoperti di Milano (2)) Playhitmusic - - Noovyis : (Fase 2: da giovedì al via graduale riapertura mercati scoperti di Milano (3)) Playhitmusic - - Noovyis : (Fase 2: da giovedì al via graduale riapertura mercati scoperti di Milano) Playhitmusic - - RaiNews : RT @isabbah: Prenderemo le decisioni giovedì prossimo e in base agli ultimi dati. sarà una fase di ripartenza iniziale e dopo tre settimane… - isabbah : Prenderemo le decisioni giovedì prossimo e in base agli ultimi dati. sarà una fase di ripartenza iniziale e dopo tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase giovedì Fase 2, Sala: «Dj, musica e gente che balla in strada, ma le vie di Milano non sono il set di Grease» Corriere della Sera