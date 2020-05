sole24ore : Coronavirus, dal 4 maggio spostamenti tra regioni anche per tornare al domicilio o alla residenza: si teme nuovo es… - tuttonapoli : Esodo dal Nord in Campania, tutti i negativi i tamponi di ieri inizialmente positivi ai test rapidi - MovPopulistaIta : RT @WSospeso: Esodo dal Nord, a Napoli fermati in autostrada 14 positivi al coronavirus: in 3 hanno la febbre - calcialoro3 : RT @WSospeso: Esodo dal Nord, a Napoli fermati in autostrada 14 positivi al coronavirus: in 3 hanno la febbre - WSospeso : Esodo dal Nord, a Napoli fermati in autostrada 14 positivi al coronavirus: in 3 hanno la febbre -

Esodo dal Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Esodo dal