Cuneo Mercoledì 6 maggio riaprono i cimiteri comunali

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 5 maggio 2020) Riapriranno domani, mercoledì 6, nel corso della mattinata, tutti gli 11presenti sull’altipiano e nelle frazioni a. Per tutelare la salute e la sicurezza dei visitatori, vicino agli innaffiatoi e alle scope saranno disponibili dispenser di gel igienizzante per disinfettare le mani, mentre rimarranno chiusi i servizi igienici. Pur comprendendo e condividendo la volontà di tutti di voler tornare a far visita ai propri cari defunti dopo settimane di chiusura dei, si raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione alle disposizioni attualmente in vigore per il contenimento del contagio anche all’interno delle areeali. I visitatori sono quindi tenuti al rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento, è suggerito l’utilizzo della mascherina. Personale del Nucleo Arruolamento e ...