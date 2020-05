Agricoltura e Tecnologia | a scuola di Techgronomy

Leggi su panorama

(Di martedì 5 maggio 2020) L'agronomo e il coltivatore entrano nel campo, eseguono delle misurazioni e poi si allontanano. Da quel momento a lavorare sono droni volanti che parlano con trattori e seminatrici automatiche, e gli interventi umani sono ridotti ai controlli periodici e ai casi di emergenza. Ronzando e percorrendo traiettorie perfette, rasoterra e poi più in alto, i multicotteri hanno capito che cosa occorre fare, possono tornare per irrorare alcuni punti precisi del campo e poi trasferiscono le informazioni a strani cingolati che paiono essere usciti da un B-movie degli anni Cinquanta. In pratica le macchine stabiliscono quando seminare, come, quanto innaffiare, concimare, quando trebbiare e raccogliere.Fino qui è quella che prende il nome didi precisione, la novità sta nel fatto che oggi laè diventata una scienza da studiare all'università ...