Taylor Mega, il legame con la moglie di Bonolis e il passato: “Mi son persa” (Di lunedì 4 maggio 2020) Taylor Mega inedita, l’intervista con il fidanzato di Simona Ventura: il legame con la moglie di Bonolis e il passato delicato (“Ho avuto uomini manipolatori, mi facevo di eroina”) Taylor Mega si confida. La celebre influencer, in una lunga chiacchierata con il giornalista Giovanni Terzi (fidanzato di Simona Ventura e firma di Libero Quotidiano), si … L'articolo Taylor Mega, il legame con la moglie di Bonolis e il passato: “Mi son persa” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv Taylor Mega : "vittima di violenza a 15 anni"/ "Tony Effe? Abbiamo passato una..."

Momentaneamente lontana dalle scene televisive, Taylor Mega non ha mai allentato la sua presenza sui social network. Ha uno stuolo di seguaci in perpetua ammirazione, che lei ricompensa con foto ammic ...

Momentaneamente lontana dalle scene televisive, Taylor Mega non ha mai allentato la sua presenza sui social network. Ha uno stuolo di seguaci in perpetua ammirazione, che lei ricompensa con foto ammic ...