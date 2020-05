Stent “dinamico” per curare le lesioni esofagee (Di lunedì 4 maggio 2020) Arriva lo Stent “dinamico” per il trattamento delle stenosi esofagee benigne: è stato realizzato dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e altre due società Un nuovo dispositivo per risolvere il problema ai bambini che non riescono a mangiare normalmente perché il loro esofago ha subito una lesione, con conseguente restringimento, che ne compromette la funzionalità. È lo Stent “dinamico” messo a punto dall’Ospedale Pediatrico… L'articolo Stent “dinamico” per curare le lesioni esofagee Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale Bambino Gesù : uno stent “dinamico” per curare le lesioni esofagee (Di lunedì 4 maggio 2020) Arriva lo“dinamico” per il trattamento delle stenosibenigne: è stato realizzato dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e altre due società Un nuovo dispositivo per risolvere il problema ai bambini che non riescono a mangiare normalmente perché il loro esofago ha subito una lesione, con conseguente restringimento, che ne compromette la funzionalità. È lo“dinamico” messo a punto dall’Ospedale Pediatrico… L'articolo“dinamico” perleCorriere Nazionale.

Sidam e Ospedale Bambin Gesù mettono a punto uno stent "dinamico" per curare le lesioni esofagee. Nasce lo stent "dinamico" per curare le lesioni esofagee nel bambino: Un nuovo dispositivo per far mangiare normalmente i bambini.

