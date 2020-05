“Star Wars Day” | che la forza sia con noi Un messaggio per tutti

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 4 maggio 2020) Il 4 maggio si celebra in tutto il mondo lo "StarDay". Una data scelta per il gioco di parole tra il motto jedi "May the force be with you" ("Che lasia con te"), anche slogan del primo film della saga del 1977 e la frase "May the fourth be with you" (che il 4 maggio sia con te), dato il duplice significato di "may" e l'assonanza tra "force" e "fourth".Sui social impazzano le citazioni, gli omaggi, i ricordi degli episodi di una delle sage più famose e amate al mondo e lo slogan diventa ora quasi un invito a essere uniti e coraggiosi contro la pandemia.Anche se proprio nel mese di maggio hanno debuttatoi film realizzati prima del 2015 dell'universo Star, la data del 4 non è mai stata ufficializzata dalla Lucasfilm, società di produzione del papà di Guerre Stellari, George Lucas; ma la "festa" è nata tra i fan. Ora ...