Qual è il segreto de Il Segreto? Questo mese la conclusione in Spagna

(Di lunedì 4 maggio 2020) Pepa e Tristan - Ili telespettatori iberici diranno addio a Il. Negli scorsi giorni, Antena 3 ha infatti reso noto che la telenovela terminerà a maggio, chiudendo così in maniera definitiva tutte le storyline attualmente in onda. Sono quindi incominciate a trapelare le prime ipotesi sue sarà il finale della produzione spagnola, capace di appassionare il pubblico a partire dalla travagliata storia d’amore tra Pepa (Megan Montaner) e Tristan (Alex Gadea). Nel momento in cui è stata annunciata la fine, gli autori hanno tenuto a precisare che si scopriràè il verodi Puente Viejo, ossia il paesino in cui sono state ambientate tutte le storie sin dal febbraio del 2011. I fan della prima ora hanno così ipotizzato che“mistero” potrebbe riguardare la morte di Pepa, mai ...

Nuova settimana di programmazione anche per le puntate de Il segreto, sempre nel pomeriggio di Canale 5. Anche per la soap spagnola niente puntate alla domenica pomeriggio almeno per il momento. Don I ...Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Il Segreto riguardo alle puntate in onda dal 4 al 9 maggio 2020 alle ore 16.40 su Canale 5. Lunedì 4 maggio 2020: Don Ignacio offre a Donna Is ...