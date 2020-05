Nas a Mantova per De Donno e cura plasma iperimmune? Le cose non stanno così (Di lunedì 4 maggio 2020) Gira voce già da qualche ora dell'invio da parte del Governo dei Nas a Mantova per controllare l'operato dello pneumologo Giuseppe De Donno e della cura al plasma iperimmune contro il Coronavirus. C'è da fare una precisazione importante riguardante tutto l'accaduto in modo da non interpretare male la faccenda per una ricostruzione veritiera dei fatti, così come sono andati. Stando a quanto riportato da 'Il Mattino', i Nas a Mantova non avrebbero fatto irruzione: la questione si sarebbe ridotta ad una semplice telefonata delle Forze dell'Ordine al noto dottore. Lo ha confermato lo stesso De Donno, parlando di una chiamata ordinaria avente lo scopo di raccogliere informazioni sommarie su quanto si stava facendo (trascorsi alcuni giorni da quell'unica telefonata, i Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma non si sarebbero più fatti sentire). In ... Leggi su optimagazine Mantova - donna incinta trattata con il plasma iperimmune : Nas chiedono informazioni. Primario : ‘Nessun problema - in 80 curati così’

Mantova - donna incinta curata con il plasma iperimmune : Nas chiedono informazioni. “Nessun problema. 80 malati curati così”

Mantova - donna incinta curata con il plasma iperimmune : intervengono i Nas. Il primario : “Solo una telefonata - è tutto a posto. 80 malati curati così” (Di lunedì 4 maggio 2020) Gira voce già da qualche ora dell'invio da parte del Governo dei Nas aper controllare l'operato dello pneumologo Giuseppe Dee dellaalcontro il Coronavirus. C'è da fare una precisazione importante riguardante tutto l'accaduto in modo da non interpretare male la faccenda per una ricostruzione veritiera dei fatti, così come sono andati. Stando a quanto riportato da 'Il Mattino', i Nas anon avrebbero fatto irruzione: la questione si sarebbe ridotta ad una semplice telefonata delle Forze dell'Ordine al noto dottore. Lo ha confermato lo stesso De, parlando di una chiamata ordinaria avente lo scopo di raccogliere informazioni sommarie su quanto si stava facendo (trascorsi alcuni giorni da quell'unica telefonata, i Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma non si sarebbero più fatti sentire). In ...

VegaColonnese : Se ho capito bene, abbiamo dato 140 milioni all'uomo più buono del mondo (che casualmente è il più ricco) per un va… - fattoquotidiano : Mantova, donna incinta curata con il plasma iperimmune: intervengono i Nas. Il primario: “Solo una telefonata, è tu… - jospiccolo : Perché mandare i Nas a Mantova a chiudere il reparto di terapia al plasma che sta guarendo tanta gente? Il governo… - TatiUdaci : RT @VegaColonnese: Se ho capito bene, abbiamo dato 140 milioni all'uomo più buono del mondo (che casualmente è il più ricco) per un vaccino… - dublinoIII : RT @PatriziaRametta: Plasma iperimmune per curare donna incinta: al Poma di Mantova arrivano i Nas. De Donno: «Non mi scoraggeranno»Paura d… -