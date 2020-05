Italia prova a ripartire, scatta la Fase Due (Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – Tornano a lavoro circa 4,5 milioni di Italiani, si riattivano i trasporti pubblici, riaprono i parchi e, più in generale, si allentano le maglie delle restrizioni, ovviamente spostamenti consentiti sempre “per validi motivi e nella propria Regione: scatta ufficialmente oggi, lunedì 4 maggio, l’attesa “Fase 2” che segna la ripartenza, seppur graduale, per il nostro Paese. La strategia messa a punto dal Governo è la sintesi delle richieste arrivate da più parti dopo lo stop completo alle attività non essenziali che è rimasto in vigore dallo scorso 10 marzo fino a ieri, con annesse restrizioni. L’imperativo categorico però resta ancora prudenza visto che non siamo affatto fuori dall’emergenza e che un passo falso ora rischierebbe di riportarci indietro di due mesi, uno scenario da ... Leggi su quifinanza Coronavirus Fase 2 - l?Italia alla prova : oggi in 4 milioni tornano al lavoro

