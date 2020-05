Di Matteo | “offerto l’incarico al DAP | ma poi Bonafede ci ha ripensato | i Boss Mafiosi

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 4 maggio 2020) Il magistrato rende noto il dietrofront del Guardasigilli, dopo avergli offerto l’incarico al Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria in favore di Basentini.: “Proposi a Didi diventare direttore degli Affari Penali, ruolo più incline alla lotta alla mafia”. La replica: “inelle carceri non mi volevano”. Rischia di creare una scia di polemiche … L'articolo Di: “offerto l’incarico al DAP, ma poici ha, inon mi volevano” proviene da www.meteoweek.com.