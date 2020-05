Coronavirus, positivi, guariti e deceduti nel Lazio: ecco la mappa aggiornata Comune per Comune (Di lunedì 4 maggio 2020) <<Nella ASL RM6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, il 3 maggio il numero dei positivi è salito a 1.190, con altri 13 nuovi casi, 5 guarigioni e 4 decessi. La vigilia della fase 2 si apre con la brutta notizia di 6 casi positivi riscontrati tra i pazienti dell’ospedale di Velletri. Tutti i pazienti e tutto il personale dell’ospedale di Velletri sono stati sottoposti a tampone e si attendono i risultati. Nelle case di riposo, RSA e case di cura private si contano oltre 500 positivi, di cui più di 50 operatori sanitari, e decine di morti. Il Partito Comunista esige che tutti i pazienti positivi ancora presenti nelle strutture sanitarie private siano spostati immediatamente nelle strutture covid della ASL RM6 e della Regione Lazio. Sul disastro “colposo” della gestione delle casa di riposo, RSA e case di cura stanno già ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - ultime notizie – In Italia quasi 1.400 nuovi positivi nelle ultime 24 ore - in Lombardia oltre 40 vittime. Da oggi nuovo modulo per l’autocertificazione

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : nel Lazio 4.385 positivi - 508 morti e 1.916 guariti

Coronavirus - protezione civile : 174 morti (totale 28.884) - 100.179 positivi - 81.654 guariti (Di lunedì 4 maggio 2020) <

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 100.179 • Deceduti: 28.884 (+174, +0,6%) • Dimessi/Gu… - DPCgov : #Coronavirus: ancora in calo la pressione sulle strutture ospedaliere ??Totale positivi: 100.704 ??Dimessi e guar… - Corriere : Coronavirus in Italia: 209.328 casi positivi e 28.710 morti. Il bollettino del 2 maggio - CorriereCitta : Coronavirus, positivi, guariti e deceduti nel Lazio: ecco la mappa aggiornata Comune per Comune… - DiegoMarcello1 : RT @Riccardi_FVG: ?? #CORONAVIRUS AGGIORNAMENTO DATI / 3.072 i positivi in #FVG (+ 13 su ieri): a #TS 1.281, a #UD 957, a #PN 645 a #GO 189… -