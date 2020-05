Berlusconi chiede la sospensione di ogni scadenza fiscale per tutto il 2020 (Di lunedì 4 maggio 2020) Forza Italia avanza delle proposte al Governo per la ripartenza economica dell’Italia. Silvio Berlusconi propone “una sorta di cassa integrazione per le imprese, gli autonomi, i commercianti, i lavoratori a contratto, che li indennizzi a fondo perduto su base mensile e per i mesi di inattività con una percentuale di quanto dichiarato nel 2019”. Il Cavaliere, intervistato dall’agenzia di stampa Agi, propone una riforma fiscale. “Per ridare margini di utile alle attività produttive, occorre una riforma fiscale, attraverso l’introduzione di una flat tax la più contenuta possibile e la sospensione di ogni scadenza fiscale per tutto il 2020”. L’obiettivo è permettere alle imprese di tornare alle proprie attività “nel più breve tempo possibile. Questo significa che non possono essere gravate di ... Leggi su laprimapagina "Chiedete a lui se il centrodestra esiste ancora". Salvini scarica Berlusconi in diretta : oltre l'aria di crisi

