Beautiful Trame dal 4 al 9 maggio 2020 | Flo promette di mantenere il segreto!

(Di lunedì 4 maggio 2020) Le anticipazioni della soap per la prima settimana divedono Shauna d'accordo con Zoe: il segreto dello scambio di culle non deve essere rivelato.

antoniogenna : TV Soap #1234: Soap USA — Febbre d’amore: parlano Christel Khalil e Jason Thompson – Beautiful e General Hospital:… - bnotizie : Beautiful, trame 3-9 maggio: Zoe impedisce a Flo di dire a Hope che sua figlia è viva - amigre_ : @Lory0074 Così sono nate le trame di beautiful, il segreto e altre soap di successo! - berta95italy : Beautiful, trame 3-9 maggio: Zoe impedisce a Flo di dire a Hope che sua figlia è viva - infoitcultura : Beautiful, Il Segreto: trame e anticipazioni 2 maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful Trame

In quel momento sopraggiunge Shauna che, armata di un taser, minaccia Zoe. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni della soap per l'episodio in onda su Canale 5 a partire dalle 13.40. Beautiful: Flo ...La vediamo tutti i giorni su Canale 5 nel ruolo di Brooke Logan dove ha collezionato matrimoni, figli e nipoti. Anche nella realtà, Katherine Kelly Lang è una nonna per la seconda volta: sua figlia Zo ...