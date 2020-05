Banca Mediolanum, in due mesi raccolti 1,5 mln per il “Sacco” di Milano (Di lunedì 4 maggio 2020) Milano (ITALPRESS) – Un milione e mezzo all’ospedale Sacco di Milano, in prima linea per l’emergenza Covid, grazie alla raccolta fondi #insiemecelafaremo avviata il 4 marzo da Banca Mediolanum.In soli due mesi, i fondi della raccolta, e i contributi donati direttamente da Banca Mediolanum, hanno permesso all’Ospedale Sacco di acquistare 5 macchinari di alta diagnostica destinati al reparto Microbiologia, Virologia e Bioemergenze, che sono gia’ operativi e lavorano a pieno regime.Una parte dei fondi e’ servita per acquistare attrezzature necessarie per i reparti di Malattie Infettive e Terapia Intensiva (ecografi, saturimetri, caschi, fonendoscopi, monitor, microscopi, elettrocardiogramma, flussimetri), il resto e’ stato destinato alla ricerca.“Abbiamo avuto la possibilita’ di migliorare e ottimizzare, in tempi rapidi, ... Leggi su ildenaro Banca Mediolanum - in due mesi raccolti 1 - 5 mln per il “Sacco” di Milano

