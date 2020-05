Asporto in ristoranti e bar: così però non ci conviene (Di lunedì 4 maggio 2020) Roma – Dopo un “pesantissimo” lockdown, stamattina le serrande di bar e ristoranti di Roma sono di nuovo alzate, anche se le attivita’ si limitano a fare il servizio di Asporto, l’unico consentito dall’ultimo Dpcm. Fa effetto vedere gli esercizi di nuovo aperti, anche se non tutti. Non sono pochi quelli che hanno deciso di non riaprire nemmeno oggi, e non si sa se aspetteranno giugno per poter allargare il servizio o se siano rimasti intrappolati nella morsa dei mancati guadagni e costretti ad abbandonare l’attivita’. Chi ha riaperto, pero’, non parla certo di ritorno alla normalita’. Ingresso vietato e in certi casi sbarrato da un tavolo con il gel disinfettante sopra, caffe’ in bicchierini di plastica rigorosamente appoggiati li’ da mani avvolte dai guanti. Volti coperti dalle mascherine, da oggi obbligatorie in ... Leggi su romadailynews Bar e ristoranti Fase 2 - cosa cambia/ Asporto e delivery : distanze e regole take-away

Fase 2 - da lunedì 4 maggio riaprono bar - pizzerie - ristoranti e gelaterie con il servizio da asporto. Ecco come funziona

