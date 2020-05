Scoppia incendio in una rimessa: 5 feriti e ingenti danni al locale (Di domenica 3 maggio 2020) Un incendio è esploso nel primo pomeriggio a Palazzolo dello Stella (Udine). Le fiamme sono divampate all’interno di un locale annesso ad una villetta, adibito a deposito di vario materiale, al cui interno vi erano uno scooter, due falciatrici e diverse attrezzature subacquee tra cui un compressore, bombole di aria compressa e tute in neoprene utilizzate per le immersioni. Accortosi di quanto stava accadendo, il proprietario dell’immobile, un uomo di 56 anni, ha tentato di spegnere le fiamme con l’ausilio di un tubo in gomma usato per l’irrigazione del giardino, rimanendo leggermente ustionato. In suo aiuto sono accorsi i vicini di casa, i quali pero’ rimasti intossicati per il denso e notevole fumo sprigionatosi dalla combustione del materiale plastico. Il bilancio dell’incendio è dunque di cinque persone ferite: i quattro sono ... Leggi su meteoweb.eu Scoppia incendio in una palazzina : famiglie evacuate dai Vigili del Fuoco - alcuni intossicati a Piacenza

Monreale - scoppia incendio in villetta - è il secondo in due giorni (Di domenica 3 maggio 2020) Unè esploso nel primo pomeriggio a Palazzolo dello Stella (Udine). Le fiamme sono divampate all’interno di unannesso ad una villetta, adibito a deposito di vario materiale, al cui interno vi erano uno scooter, due falciatrici e diverse attrezzature subacquee tra cui un compressore, bombole di aria compressa e tute in neoprene utilizzate per le immersioni. Accortosi di quanto stava accadendo, il proprietario dell’immobile, un uomo di 56 anni, ha tentato di spegnere le fiamme con l’ausilio di un tubo in gomma usato per l’irrigazione del giardino, rimanendo leggermente ustionato. In suo aiuto sono accorsi i vicini di casa, i quali pero’ rimasti intossicati per il denso e notevole fumo sprigionatosi dalla combustione del materiale plastico. Il bilancio dell’è dunque di cinque persone ferite: i quattro sono ...

Scoppia un incendio a scuola, fiamme dal fotovoltaico

E' successo poco fa alla scuola media in via Fossadelli. Non è ancora chiaro cosa possa aver scatenato il rogo.

Palermo, paura in una casa all'Arenella: tv esplode e scoppia incendio

Un incendio è divampato questo pomeriggio nel quartiere Arenella a Palermo in un appartamento. Un televisore è esploso nella casa al piano terra in via Cardinale Alessandro Lualdi al civico 55.

