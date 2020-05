Inter-Juventus 2018, Pecoraro: “Sparito audio Orsato-VAR su Pjanic” (Di domenica 3 maggio 2020) Giuseppe Pecoraro, ex-capo della Procura Federale FIGC, è tornato sul match tra Inter-Juventus del 2018: “Sparito audio Orsato-VAR su fallo di Pjanic” La sfida tra Inter-Juventus, oltre ad essere un Derby d’Italia, ha sempre segnato lunghi strascichi di code polemiche su decisioni arbitrali. L’ultimo è stato nel 2018 quando a San Siro, Orsato non sanzionò con una doppia ammonizione (e conseguente espulsione) Miralem Pjanic per un Intervento in gioco pericoloso su Rafinha (allora nella squadra nerazzurra), scatenando l’ira dei tifosi nerazzurri. Per la cronaca, la Juventus ribaltò la sfida nei minuti finali passando da 1-2 a 3-2 con l’autogol di Skriniar e la zampata di Higuain. Ma proprio su quell’episodio, è tornato a parlare Giuseppe Pecoraro, ex-capo della Procura Federale della FIGC. Intervistato da ... Leggi su zon Juventus - Marcelo : “Io a Torino con CR7? Fa piacere l’interesse dei tifosi”

