Gennaro Esposito | chi è | età | carriera | vita privata | curiosità | tutto sullo chef

(Di domenica 3 maggio 2020) Torna l’appuntamento con Domenica In. Ospite della puntata in onda oggi, domenica 3 maggio, loche, alle prese con i fornelli, svelerà la sua rinomata ricetta per un ottimo ‘gateau’ di patate.: chi è, età,è nato a Vico Equense il 31 marzo del 1970. Ha studiato presso la locale scuola alberghiera e ha conseguito l’attestato di cucina nel 1988. Nel 1992 ha inaugurato il suo primo ristorante ‘Torre del Saracino’ alla marina di Seiano. Nel 2001 ha ottenuto la sua prima stella Michelin.ha seguito anche uno stage nelle cucine di Gianfranco Vissani e ha svolto esperienze lavorativa in Francia nelle cucine di Alain Ducasse e Frank Cerutti.è sposato con Ivana D’Antonio. La coppia ha due ...