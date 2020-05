Emma Marrone a X Factor da giudice? Tutto sull’ultima indiscrezione

Leggi su optimagazine

(Di domenica 3 maggio 2020) Ci potrebbe esserea Xquest'anno. La cantante potrebbe infatti essere presente in qualità di. Lo dice Dagospia, il primo a lanciare l'che vede la cantante salentina alla guida di una delle squadre della prossima edizione di XItalia. Secondo quanto circola in queste ore, l'artista sembrerebbe essere già in trattativa con Sky per concordare un suo eventuale coinvolgimento nel programma. Si ipotizza anche il ritorno di Manuel Agnelli ma non c'è nulla di ufficiale. Quello dinon è il primo nome a circolare per quel che riguarda il tavolo dei giudici della prossima edizione del talent show musicale di casa Sky. Sono emersi in rete i nomi di Neffa e quello di Mika. Mentre per Neffa sarebbe un debutto in giuria, per Mika sarebbe un gradito ritorno al tavolo dei giudici di XItalia. ...