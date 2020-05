“E le 20enni mute!” Justine Mattera | intimo bollente e poco spazio all’immaginazione

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 3 maggio 2020) Ancora una foto da bollino rosso per. Continua a stimolare la fantasia di molti seguaci la bella e bionda americana. Anche l’ultimo scatto pubblicato sul profilo Instagram vola ad alta quota e fa sognare i 400 mila follower che non perdono occasione per sottolineare la perfezione di, non solo modella, non solo showgirl, ma anche ciclista. Le temperature continuano ad alzarsi sul profilo della splendida americana. Senza dubbiosceglie sempre le angolazioni migliori per fare apprezzare la perfezione delle sue forme. Osa, perché può e sa farlo, e i suoi completini intimi cadono sempre ‘a pennello’. Mettetevi comodi, anzi èa mettersi ancora una volta comoda per lasciarsi fotografare.. Di recente abbiamo avuto modo di ammirarecomodamente sdraiata ...