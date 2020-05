Domicilio, abitazione o dimora: gli spostamenti consentiti senza rischiare multe (Di domenica 3 maggio 2020) di Lucia Izzo - Da lunedì 4 maggio saranno in vigore le nuove regole dettate dal Governo per affrontare l'emergenza dovuta alla diffusione del Coronavirus. Il D.P.C.M. firmato da Conte lo scorso 26 aprile prevede, tra l'altro, un allentamento degli assai stringenti divieti di spostamento che hanno avuto effetto durante questa prima fase emergenziale. Si tratta di una "timida" apertura poiché viene sottolineata la necessità di dover continuare a mantenere le distanze allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19.Gli spostamenti consentitiLa residenzaIl DomicilioL'abitazioneLa dimoraGli spostamenti consentitiTorna suSaranno ancora consentiti i soli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Tuttavi... Leggi su studiocataldi Fase 2. Domicilio - residenza - abitazione : il caos dei viaggi da regione a regione

4 maggio - abitazione - domicilio - dimora : ecco dove si potrà andare

Abitazione - domicilio - dimora : ?dove andare senza prendere la multa (Di domenica 3 maggio 2020) di Lucia Izzo - Da lunedì 4 maggio saranno in vigore le nuove regole dettate dal Governo per affrontare l'emergenza dovuta alla diffusione del Coronavirus. Il D.P.C.M. firmato da Conte lo scorso 26 aprile prevede, tra l'altro, un allentamento degli assai stringenti divieti di spostamento che hanno avuto effetto durante questa prima fase emergenziale. Si tratta di una "timida" apertura poiché viene sottolineata la necessità di dover continuare a mantenere le distanze allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19.GliLa residenzaIlL'LaGliTorna suSaranno ancorai solimotivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Tuttavi...

sole24ore : Dagli «affetti stabili» agli spostamenti tra regioni, i chiarimenti del Governo. Il decreto prevede che sia in ogni… - Captain_Marlow : RT @LorenzoCast89: Le regioni sono “chiuse” per limitare l’accesso alle seconde case ma posso spostarmi intra-regione per residenza, domici… - Ordine_CDL_NA : RT @sole24ore: Dagli «affetti stabili» agli spostamenti tra regioni, i chiarimenti del Governo. Il decreto prevede che sia in ogni caso con… - LorenaLVilla : RT @LorenzoCast89: Le regioni sono “chiuse” per limitare l’accesso alle seconde case ma posso spostarmi intra-regione per residenza, domici… - Gabriele885 : RT @LorenzoCast89: Le regioni sono “chiuse” per limitare l’accesso alle seconde case ma posso spostarmi intra-regione per residenza, domici… -