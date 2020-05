Colonia, Verstraete: «Strano che continuiamo ad allenarci nonostante i casi positivi» (Di domenica 3 maggio 2020) Il centrocampista del Colonia, Birger Verstraete, parla dell’emergenza Coronavirus e dei giocatori contagiati. Le sue parole Il centrocampista del Colonia, Birger Verstraete, parla della situazione Coronavirus nel suo club, che conta due calciatori contagiati e un fisioterapisti. Ecco le sue parole riportate da TMW. «Al momento non penso al calcio, ma alla salute dei miei compagni. E’ abbastanza bizzarro che non veniamo messi in quarantena e continuiamo ad allenarci. Se ogni calciatore potesse decidere in modo anonimo vorrei proprio vedere cosa si voterebbe in Bundesliga». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 maggio 2020) Il centrocampista del, Birger, parla dell’emergenza Coronavirus e dei giocatori contagiati. Le sue parole Il centrocampista del, Birger, parla della situazione Coronavirus nel suo club, che conta due calciatori contagiati e un fisioterapisti. Ecco le sue parole riportate da TMW. «Al momento non penso al calcio, ma alla salute dei miei compagni. E’ abbastanza bizzarro che non veniamo messi in quarantena ead. Se ogni calciatore potesse decidere in modo anonimo vorrei proprio vedere cosa si voterebbe in Bundesliga». Leggi su Calcionews24.com

