Marcello Pieri in radio con il nuovo singolo (Di sabato 2 maggio 2020) Marcello Pieri in radio con il nuovo singolo “Sino a quando non ti rivedrò”: il brano è disponibile anche sulle piattaforme digitali In radio, negli store e sulle piattaforme digitali “Sino a quando non ti rivedrò”, il nuovo singolo di Marcello Pieri scritto a quattro mani con Riccardo Bondi e mixato da David Sabiu al Savana Studio di Forlì. Il brano… L'articolo Marcello Pieri in radio con il nuovo singolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 2 maggio 2020)incon il“Sino a quando non ti rivedrò”: il brano è disponibile anche sulle piattaforme digitali In, negli store e sulle piattaforme digitali “Sino a quando non ti rivedrò”, ildiscritto a quattro mani con Riccardo Bondi e mixato da David Sabiu al Savana Studio di Forlì. Il brano… L'articoloincon ilCorriere Nazionale.

VinnyVinile : MARCELLO PIERI: “SINO A QUANDO NON TI RIVEDRÒ” – il nuovo singolo in radio e in digitale - Dj_JoeFlanger : MARCELLO PIERI: “SINO A QUANDO NON TI RIVEDRÒ” – il nuovo singolo in radio e in digitale - DannyPhaser : MARCELLO PIERI: “SINO A QUANDO NON TI RIVEDRÒ” – il nuovo singolo in radio e in digitale - exhimusic : MARCELLO PIERI: “SINO A QUANDO NON TI RIVEDRÒ” – il nuovo singolo in radio e in digitale - gioeco : Le Interviste di -

Ultime Notizie dalla rete : Marcello Pieri Marcello Pieri in radio con il nuovo singolo Corriere Nazionale È tornata la voglia di carta stampata Ecco le edicole aperte il 1° Maggio

pistoia L’informazione è un bene pubblico. Lo è ancora di più in questo periodo di epidemia da coronavirus. Ecco l’elenco delle edicole aperte anche domani, 1° Maggio, a Pistoia e provincia. Area pist ...

Maratona letteraria in streaming per la Giornata Mondiale del Libro

Giovedì 23 aprile in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore avrà luogo una maratona letteraria in streaming.

pistoia L’informazione è un bene pubblico. Lo è ancora di più in questo periodo di epidemia da coronavirus. Ecco l’elenco delle edicole aperte anche domani, 1° Maggio, a Pistoia e provincia. Area pist ...Giovedì 23 aprile in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore avrà luogo una maratona letteraria in streaming.