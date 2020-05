Le F A Q del governo sulla “fase 2”

borghi_claudio : Sconfortante lettura quotidiani. Il barometro del teatrino della maggioranza che pensa alle sedie senza guardare fu… - GiuseppeConteIT : Non farò finta di non sentire i vostri consigli, le sollecitazioni, la vostra rabbia ed angoscia. Non cadono nel vu… - NicolaPorro : ?? Un prete è diventato il simbolo, l’eroe della difesa della nostra #libertà non essendosi piegato alla richiesta… - EureosCriss : RT @sabrimaggioni: Non firmate e non consegnate autocertificazioni alle FFOO Sono anticostituzionali ed illegali in quanto non previste al… - ilgattoromy1 : RT @joem5s: 40.000lavoratori della Lombardia,che probabilmente hanno votato Lega,si ritrovano senza cassa integrazione perché il governator… -

Ultime Notizie dalla rete : del governo Dagli «affetti stabili» alle seconde case, in arrivo i chiarimenti del Governo Il Sole 24 ORE La Sicilia a maggio resta chiusa, Musumeci: "Poi speriamo di riaprire anche ai turisti"

Musumeci. La Sicilia chiuse per tutto il mese di Maggio

L'ordinanza di Musumeci sulla "fase 2" lo sottolinea già nelle prime battute: la Sicilia resta blindata. E probabilmente lo sarà per tutto il mese di maggio. Nel testo firmato dal presidente della Reg ...“Io penso che questo mese di maggio debba servire a monitorare la situazione, speriamo di arrivare a contagio zero. Penso che la blindatura debba restare per tutto il mese di maggio, anche se alcuni a ...