C' è una terza ipotesi | Renzi non esce dall' esecutivo | ma altra minaccia

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 maggio 2020) Matteoraddrizza il tirno. Dopo l'nvettiva contro Giuseppe Conte e le misure per la Fase 2 in Senato, il leader di Italia Viva dice di vedere "segnali incoraggianti" nei rapporti tra le forze di maggioranza sui provvedimenti contro il coronavirus. Tra il restare all'interno del governo o uscire, c'; "una". A spiegarlo; lui stesso ai microfoni di Zapping sui Radio 1. Per il fu rottamatore l'deve smettere di fare i dpcm e dare invece soldi a chi ne ha bisogno. Insomma, bisogna "dare un aiuto concreto e iniziare a fare le cose sul serio". Poisi avvicina al pensiero dell'opposizione: "Io sono per un governo eletto direttamente, un presidente del Consiglio eletto direttamente, ma finché c'; questa Costituzione, la Costituzione si tiene. Io ritengo che non sia lecito per il capo del governo decidere se ...