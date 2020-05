Programmi TV di stasera, venerdì 1 maggio 2020. Su Rai3 dal Teatro delle Vittorie il Concerto del primo maggio (Di venerdì 1 maggio 2020) Ambra Angiolini Rai1, ore 21.40: Pane e Libertà – Giuseppe Di Vittorio - Replica Film Tv di Alberto Negrin del 2008, con Pierfrancesco Favino, Raffaella Rea, Giuseppe Zeno, Anna Ferruzzo. Prodotto in Italia. Durata: 120 minuti. Trama: Ancora bambino, Giuseppe Di Vittorio perde il padre ed è costretto ad abbandonare gli studi per cominciare a lavorare. Conosce così la fatica senza ricompensa e i soprusi a cui i ricchi baroni e i loro scagnozzi costringono quelli come lui. Giuseppe, però, sostenuto dall’amore di Carolina, trova il coraggio di ribellarsi: organizza prima una scuola e poi uno sciopero tra i braccianti. Da quel momento in poi diventa una spina nel fianco per tutti i potenti. Ma mentre diventa una figura sempre più importante prima nel sindacato e poi addirittura nelle file del parlamento, la sua vita e quella della sua famiglia ... Leggi su davidemaggio Stasera in Tv cosa c’è da vedere tra programmi e film di oggi 1 maggio prima e seconda serata

Stasera in TV 1 Maggio 2020 : cosa vedere - programmazione film - serie e programmi da vedere oggi (Di venerdì 1 maggio 2020) Ambra Angiolini Rai1, ore 21.40: Pane e Libertà – Giuseppe Di Vittorio - Replica Film Tv di Alberto Negrin del 2008, con Pierfrancesco Favino, Raffaella Rea, Giuseppe Zeno, Anna Ferruzzo. Prodotto in Italia. Durata: 120 minuti. Trama: Ancora bambino, Giuseppe Di Vittorio perde il padre ed è costretto ad abbandonare gli studi per cominciare a lavorare. Conosce così la fatica senza ricompensa e i soprusi a cui i ricchi baroni e i loro scagnozzi costringono quelli come lui. Giuseppe, però, sostenuto dall’amore di Carolina, trova il coraggio di ribellarsi: organizza prima una scuola e poi uno sciopero tra i braccianti. Da quel momento in poi diventa una spina nel fianco per tutti i potenti. Ma mentre diventa una figura sempre più importante prima nel sindacato e poi addirittura nelle file del parlamento, la sua vita e quella della sua famiglia ...

